Lotse mit viel Herz

Froh hallt das Lied über den Innenhof. Elisabeth Lux hält die Geige in der Hand. Sie spielt es für ihren Besuch, so wie sie immer ein Liedchen spielt, wenn er da ist.

Er, das ist Sylvio Böhm, der Genossenschaftslotse. Seit knapp anderthalb Jahren gibt es diese Funktion bei der Wohnungsbaugenossenschaft "Einheit". "Das ist ein gigantischer Mehrwert für unsere Mieter. In dieser Form gibt es das sonst nirgendwo in Deutschland", sagt Christian Büttner, der Vorstandsvorsitzende bei der WBG Einheit. Und gerät ins Schwärmen. Über das, was Sylvio Böhm leistet, das Gefühl bei den Mietern, sie sind nicht allein, nicht allein gelassen mit ihren Problemen. Sicherlich, es gibt die Wohnortbetreuer, doch diese haben nicht die Zeit für Plausch und Zuhören. Dafür gibt es Sylvio Böhm.

Im Kalender von Elisabeth Lux steht am Mittwoch: 10 Uhr, Herr Böhm, WBG. Meist ruft er kurz vorher nochmal an, erinnert sie an das Treffen. Mit 87 Jahren macht das Gedächtnis manchmal nicht mehr so mit. Einmal pro Woche besucht er sie. Der Empfang erfolgt coronabedingt auf Abstand, aber nicht minder herzlich. Ein bisschen Smalltalk und schon sitzen wir im Wohnzimmer. Die Presse wurde angekündigt, ich trage mein Anliegen nochmal vor, dann sagt Elisabeth Lux lachend: "Ich mag ihn. Er ist ein Charmeur, ein Witzbold." Mal duzt sie ihn, dann siezt sie ihn wieder. Die beiden kommen bestens miteinander klar.

Nicht jeder Mieter ist so zugänglich, manche sind dement, andere alkoholkrank, psychisch erkrankt, verwahrlost. Um all jene kümmert sich Sylvio Böhm. Und er versucht, Nachbarschaftskonflikte zu lösen. Streitereien, die oft über Jahre gewachsen sind und die ohne externe Hilfe nicht mehr zu lösen wären. Muss ein Mieter auf einen Pflegegrad eingestellt werden, kümmert er sich bei der Pflegekasse darum und ist auch bei deren Besuch dabei. "Er vermittelt zudem Hilfsdienste, verhindert im Notfall eine Zwangsräumung, das ist unbezahlbar", sagt Christian Büttner. Das Gros aber, das sind einsame Senioren, die sich einfach freuen, wenn Besuch kommt.

Für Sylvio Böhm steht fest: Nie mehr möchte er einen anderen Job verrichten. Zuvor war er Verkäufer für Herrenmode. Die Kunden, so erzählt er, vertrauten ihm vieles an. Als innerhalb der WBG der Entschluss getroffen worden war, einen Lotsen einzustellen, überlegten Christian Gottschalk und Christian Büttner, wer dafür geeignet wäre. Sie suchten Sylvio Böhm auf. "Sie wollten keinen studierten Psychologen oder Immobilienexperten, sondern einen, der von Natur aus so ist, dass ihm die Menschen vertrauen. Und das bin ich", berichtet der WBG-Lotse augenzwinkernd. Er sei so erzogen worden, dass man anderen helfe. In seiner Tätigkeit als Lotse kann Sylvio Böhm jeden Tag helfen. Er hat eine Liste mit Namen, Adressen und kurzer Charakterbeschreibung. Allein 150 Intensivbetreute befinden sich in seiner Obhut. Es gebe einige Leute, die "eigentlich Hilfe bräuchten, aber nicht warmherzig sind". Doch davon lässt sich der WBG-Lotse nicht abbringen, mit viel Fingerspitzengefühl geht er auf die Menschen zu. Mit Erfolg.

Elisabeth Lux und er lernten sich im Sommer kennen. Corona hinterließ erste Spuren, vor allem ältere Menschen vereinsamten. Die Mieterin traf durch Zufall die zuständige Vor-Ort-Betreuerin und erzählte ihr, dass sie sich oft allein fühle. Die Tochter und der Schwiegersohn wohnen in Sangerhausen, im Mehrfamilienhaus von Frau Lux besteht lediglich loser Kontakt zu den Nachbarn. Die Betreuerin rief Sylvio Böhm an und der suchte Elisabeth Lux auf. "Ich habe mir erstmal den Ausweis zeigen lassen und gefragt, wer er sei", erinnert sie sich schmunzelnd. "Und dann blickte ich ihm in die Augen und sagte: Du bist ein Guter. Damit du nicht gleich wieder gehst, koche ich erstmal einen Kaffee." Es sind angenehme Gespräche zwischen den beiden.

Aber es gibt auch jene Tage, "an denen ich traurig nach Hause gehe, weil ich von Schicksalen erfahren habe, die mich sehr berühren", erzählt Sylvio Böhm. So besucht er manche Menschen mittlerweile im Heim, obwohl sie längst keine Mieter mehr bei der WBG sind. Die Verbindung hält.

Das Lied ist zu Ende, die ersten Mieter aus den Nachbarblocks schauen erwartungsvoll herüber zum Balkon. Sie kennen diesen Geigenklang, Elisabeth Lux gibt gern mal ein Ständchen auf ihrem Balkon...