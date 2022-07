Integrationshelferin Ktay Pastor (Mitte) mit Schülern Usaima Al Khatei und Mohammad Esmaili vor ihrer Thomas-Mann-Schule in Erfurt.

Lücken in der Kommunikation

Erfurt. Sprachbarrieren und Kriegserinnerung, aber auch Schüler ohne diesen Hintergrund kämpfen mit Schwierigkeiten. So soll die Zahl der Schüler ohne Abschluss gesenkt werden.

Man sehe, konstatiert die Erfurter Schulleiterin Carolin Raufeisen, der Zeit nach den Sommerferien, nun wieder positiv entgegen. Drei Tage vor Schuljahresende sah das noch anders aus. Grund sind geänderten Richtlinien eines vom Europäischen Sozialfonds geförderten Programms, das an Schwerpunkten wie der Erfurter Thomas-Mann-Schule die Zahl der Schüler ohne Abschluss senken soll.

An der Schule hat mehr als jeder zweite Schüler einen Migrationshintergrund, viele haben Fluchterfahrung, Sprachbarrieren, Kriegserinnerungen im Rücken. Auch viele Schüler ohne diesen Hintergrund kämpfen mit Schwierigkeiten. Weil es Probleme in der Familie gibt, weil sie sich überfordert fühlen, psychisch angespannt sind, unter Versagungsängsten leiden.

Die Schüler müssen bei ihren Problemen abgeholt werden

Alina Kohn und ihre Schwester Darleen zum Beispiel, die persönlich eine schwierige Zeit durchgemacht haben, an vielen Tagen war an Schule nicht zu denken. Jetzt haben beide ihren Realabschluss geschafft. Durchschnitt: 1,4 und 1,5. „Es hätte auch anderes laufen können. Frau Höfer hat uns sehr geholfen“, erzählt Alina Kohn. Oder Usaima Al Khatei, die mit ihrer Familie aus dem syrischen Krieg floh. Im August beginnt sie ihre Ausbildung zur Pharmazeutisch-Technischen Assistentin. „Ohne Frau Pastor wäre ich nie so weit gekommen.“

Katy Pastor ist Integrationshelferin, Mandy Höfer sozialpädagogische Begleiterin, insgesamt sind sie im vom ESF geförderten Projekt zu viert. Die Hilfen reichen von der Suche nach Nachhilfe, Beratung, Elternarbeit und persönlichen Gesprächen, bis zur Hilfestellung im Umgang mit behördlichen Schreiben, weil der Schüler der Einzige in der Familie ist, der Deutsch spricht.

Auf den ersten Blick könnte man sagen, dass nicht alles Aufgabe von Schule sein kann. Aber wenn man Schülern helfen will, besser zu lernen, so die Schulleiterin, müsse man fragen, welche Belastungen sie daran hindern. Das beschreibt den Grundsatz, mit dem das Team arbeitet. „Wir haben seitdem einen enormen Aufschwung gespürt.“

Um den bangten sie. Eine Stelle sei gestrichen, für die verbliebenen fehle die Zusage, wie es weitergehen wird. Sorgen bereitete vor allem die Ansage geänderter Förderrichtlinien: Künftig soll das Projektteam eng an den Unterricht angebunden werden. Doch genau das würde den Erfolg des Teams unterlaufen: Es hat Zeit, wofür Lehrer keine haben. Und eine direkte Unterrichts-Anbindung würde auch ihnen diese Zeit nehmen.

Im Grunde, konstatiert Carolin Raufeisen, gebe es in kaum einer Klasse mehr als fünf Schüler, die ohne Druck zur Schule kommen. Sie kann sich noch gut erinnern, wie eine der Teammitarbeiterinnen lange vor der Schule mit einem Schüler geredet hat, bis er sich in die Klasse traute. Er hatte Versagungsangst. Kein Lehrer hätte sich diese Zeit nehmen können.“

Im Bildungsministerium indes versichert man auf Redaktionsanfrage, dass keine Kürzungen geplant seien. Alle 37 am Programm beteiligten Thüringer Schulen sollen weiter gefördert werden, für den Haushalt 2023 seien zudem zusätzliche 3,6 Millionen eingebracht. Vorausgesetz, die Pläne werden im Landtag bestätigt. Im September wolle man das beantragen.

Schüler und Lehrer zogen mit ihren Sorgen vor den Landtag

Die Förderrichtlinien begründet man mit den EU-Vorgaben und dem Ziel des Landes, mit diesem Programm Schulabschlüsse gezielt zu sichern. Dazu müsse die Anbindung an den Unterricht stärker werden.

Es gehe lediglich um Anpassungen im Konzept, und ja, man sei sich der Herausforderungen bewusst, die diese Schule stemmt.

So habe es ihnen, teilt Schulleiterin Raufeisen nun mit spürbarer Erleichterung mit, auch Bildungsminister Helmut Holter (Linke) im Gespräch vor dem Landtag versichert. Dorthin waren Lehrer und Schüler in der vergangenen Woche gezogen, um sich mit ihren Sorgen Gehör zu verschaffen. Eine gemeinschaftliche Aktion mit optimistischem Ausgang, diese Erfahrung werden sie über die Ferien tragen.

Für die Personalfrage würden Lösungen angestrebt und für das Konzept werde man einen guten Mittelweg finden, ohne auf die bewährten individuellen Hilfen zu verzichten.

Im Ministerium spricht man von Irritationen, im Schulkollegium von Kommunikationsdefiziten. Sie hätten Verunsicherung gestiftet, die man hätte vermeiden können.