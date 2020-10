Schläge statt Kokain gab es am Wochenende in Erfurt für einen 47-Jährigen.

Lust auf Kokain endet in Erfurt für 47-Jährigen schmerzhaft

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hatten in Erfurt in einem Lokal fünf Männer reichlich Alkohol getrunken. Dabei handelte es sich um einen 47-Jährigen und vier ihm unbekannte Männer. Als einer der vier erwähnte, Kokain besorgen zu könnten, hatte der 47-Jährige Lust dazu und übergab den Unbekannten 100 Euro zur Beschaffung der Droge.

Doch statt dem Kokain schlugen die unbekannten Männer auf ihn gemeinschaftlich ein. Der 47-Jährige hat die kommenden Tagen nicht nur ein blaues Auge, von der Polizei bekam er außerdem noch eine Anzeige wegen des versuchten Erwerbs von Kokain. Gegen die vier Unbekannten wird ermittelt.