Ein vierjähriges Mädchen ist aus einer verwahrlosten Wohnung in Erfurt in Obhut genommen worden (Symbolfoto).

Erfurt. In einer Erfurter Wohnung herrschten für ein kleines Mädchen nicht hinnehmbare Lebensumstände.

Mädchen aus verwahrloster Wohnung in Obhut genommen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mädchen aus verwahrloster Wohnung in Obhut genommen

Ein vierjähriges Mädchen ist bereits am Freitag aus einer völlig verwahrlosten Erfurter Wohnung in Obhut genommen worden. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.

Polizisten hatten die Wohnung in der Krämpfervorstadt betreten, weil sie ein gestohlenes Fahrrad suchten. Als die Beamten die stark verschmutzte und verwahrloste Wohnung betraten, sahen sie dort diverse, offen herumliegende Betäubungsmittel.

In der Wohnung lebt neben der beschuldigten Mutter auch ihre vierjährige Tochter. Da für das kleine Mädchen in der Wohnung nicht hinnehmbare Lebenszustände herrschten, informierte die Polizei das Jugendamt. Das Jugendamt nahm das vierjährige Kind in Obhut.

Neben einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich die Mutter zudem wegen der Verletzung ihrer Fürsorgepflicht verantworten. Das gesuchte Fahrrad sei nicht in der Wohnung gewesen, schreibt die Polizei.

18-Jähriger rast mit bis zu 120 Sachen durch Erfurter Innenstadt

Möbel auf Ladefläche von Transporter fangen plötzlich Feuer