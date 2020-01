Mit einem bösen Streich haben am Mittwochabend zwei junge Männer in Erfurt für Aufregung gesorgt. Die beiden offensichtlich stark alkoholisierten Männer hatten im Zimmer einer Pension einen Feuerlöscher entleert.

Erfurt. Eine aufregende Nacht in einer Erfurter Pension: Erst sprühten zwei junge Männer einen Feuerlöscher leer, dann sprangen sie aus dem Fenster.

Männer sprühen in Erfurt Feuerlöscher leer und springen aus Fenster

Zwei junge Männer sorgten in der vergangenen Nacht in einer Erfurter Pension für Unruhe. Offenbar hatten die beiden zu tief ins Glas getauscht. Sie sprühten in ihrem Zimmer einen Feuerlöscher leer, berichtet Polizeioberkommissarin Julia Neumann. Durch den Lärm wurden andere Pensionsgäste geweckt. Die beiden Männer fühlten sich dermaßen ertappt, dass sie samt ihrer Sachen aus dem Fenster sprangen. Eine Zeugin hielt sie für Einbrecher. Sie konnte die beiden vermeintlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Vor Ort klärte sich die Situation schnell auf. Die Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Beeinträchtigung von Nothilfemitteln.

