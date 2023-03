Märchenhafte Spende

Erfurt. Über zwölftausend Euro aus dem Erlös eines Benefizkonzertes, ging an drei Erfurter Projekt, die sich um des Wohl von Kinder kümmern.

Es war einmal, so fangen die Märchen an. So auch diese reale Geschichte eines Benefizkonzertes in der Thomaskirche. Das Polizeiorchester Thüringen und der Jugendchor „Voicess“ der Edith-Stein-SchuleErfurt spielten unter dem Motto „Es war einmal“ Wunschsongs gegen eine Spende der Sponsoren. So kamen über 12723 Euro Spende zusammen. Auch in diesem Jahr ging der Erlös des Konzerts an drei Erfurter Einrichtungen, die sich um das Wohl von Kindern kümmern. Dabei handelt es sich um die Projekte „Seelenhelfer“ von der Johanniter-Unfall-Hilfe und „Bärenstark“ vom Jesus-Projekt Erfurt sowie das Caritas Kinder- und Jugendhaus „St. Vinzenz“.