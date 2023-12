Mal was anderes: Schwibbogen im Erfurt-Stil

Erfurt Beim Weihnachtsmarkt der Jugendberufsförderung wurden weihnachtliche Präsente aus eigener Werkstatt angeboten

Ute Zeyen war eigens aus Ballstädt im Landkreis Gotha angereist, um für ihre Physiotherapeutische Praxis in Herbsleben einen Schwibbogen der besonderen Art zu kaufen. Und sie wusste genau, wo es den gibt. Beim traditionellen Weihnachtsmarkt der Erfurter Jugendberufsförderung im Storchmühlenweg. Für die Physiotherapeutin, geboren in Erfurt, war schnell klar - der große Holz-Schwibbogen mit den Erfurter Stadtmotiven muss es sein. Für 100 Euro wechselte das attraktive Stück den Besitzer. Steffen Gerhardt, Ausbilder für die Holzberufe, überreichte den Einkauf. 30 Exemplare, wahlweise auch mit Thüringen-Motiv standen zum Verkauf. Keiner blieb stehen. Der vierstellige Erlös des dreistündigen Weihnachtsmarktes ging an das Kinderhospiz Mittelthüringen in Tambach-Dietharz.