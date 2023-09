Malte ist 1000. Baby im Helios Klinikum Erfurt - und ein absolutes Wunschkind

Malte kam am 28. August auf die Welt.

Der kleine Malte ist das 1000. Baby, das in diesem Jahr im Helios-Klinik in Erfurt auf die Welt kam. Seine Eltern sind überglücklich über das absolute Wunschkind.

Doppelten Grund zum Feiern hatten am 28. August Katja und Bastian Seidemann aus Erfurt-Marbach. Um 19.15 Uhr erblickte ihr kleiner Sohn Malte als 1000. Baby im Helios Klinikum Erfurt das Licht der Welt. Er habe bei der Geburt 3450 Gramm gewogen und sei 50 Zentimeter groß gewesen, teilt das Helios mit. Malte ist das erste gemeinsame Kind des Paares.

Zusammen mit dem Team der Geburtshilfe freuen sich die frischgebackenen Eltern über den neuen Familienzuwachs: „Malte ist ein absolutes Wunschkind. Wir hatten eine lange Kinderwunschzeit, aber jetzt können wir nach der künstlichen Befruchtung endlich unser kleines ‚ICSI-Wunder‘ im Arm halten“, berichtet die Mutter.

Auch Gert Naumann, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, hat das Jubiläumsbaby mit Freude begrüßt und daran erinnert, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist: „Durch die Corona-Pandemie kam es in Deutschland zu einem leichten Rückgang der Entbindungen. Wir als Helios Klinikum Erfurt freuen uns, dass wir wieder mehr Geburten verzeichnen “. Durch die Schließung von zahlreichen Geburtsstationen in Thüringen hat das Perinatalzentrum im Helios Klinikum Erfurt zunehmend an Bedeutung für werdende Mütter gewonnen.

Malte wurde am 28. August als 1000. Baby im Erfurter Helios geboren. Foto: Helios Klinikum Erfurt

Für Familie Seidemann hat die aufregende Kennlernzeit nach ihrer Entlassung am Donnerstag begonnen, denn der kleine Malte ist bereits in seinem neuen Zuhause in Marbach angekommen.

