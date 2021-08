Manga-, Comic- und Cosplay-Fans im Egapark

Erfurt. Tolle Fotomotive zwischen blühenden Beeten werden versprochen, wenn sich Fans in ihre Comic-Helden verwandeln.

Mickey Mouse trifft Spiderman und dazwischen kann man japanische Manga- und Animehelden erleben. Wenn das passiert, dann ist auf der Buga der „ComicGarden“ zu Gast. Im Egapark können Besucher am Samstag, 14., und Sonntag, 15. August, ihre Comichelden treffen. Beide Tage stehen ganz im Zeichen von Comic, Manga, Cosplay und garantiert tollen Foto-Momenten inmitten der Blütenpracht, heißt es in der Einladung. An beiden Tagen lädt ein abwechslungsreiches Programm auf die Parkbühne ein. Man kann bekannten Comiczeichnern über die Schulter schauen und Einblicke in die aufwendige Arbeit von Cosplayern erhalten.

Samstag und Sonntag, jeweisl 11 bis 17 Uhr, Orte sind Festplatz, Japanischer Fels- und Wassergarten, Mainzpavillon, Mobil im Gelände und die Parkbühne.