Mann attackiert Kontrahenten in Nachtlokal mit Waffe - Zeugen gesucht

Erfurt Ein 24- und 34-Jähriger gerieten in Erfurt in Streit. Der Ältere zog eine Waffe und ging auf Angriff.

Ein Mann hat in Erfurt im Streit seinen Kontrahenten mit einer Schreckschusswaffe verletzt. Die beiden 24- und 34-Jährigen gerieten am frühen Sonntagmorgen in einem Nachtlokal aneinander, wie die Polizei mitteilte. Der Ältere brachte den Jüngeren zu Boden und verletzte ihn mit der Waffe leicht am Kopf. Ob dabei geschossen wurde, werde noch untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Der Verletzte sei nicht in ein Krankenhaus gekommen.

Der Sicherheitsdienst des Lokals hielt den Angreifer fest und übergab ihn an die Polizei. Die Ursache für den Streit war zunächst unklar. Die Beamten bitten Zeugen des Vorfalls, sich bei einem beliebigen Polizeirevier zu melden. Es müsse auch geklärt werden, ob der Mann noch weitere Gäste bedroht hat.

