Mann baut Unfall - Ehefrau kommt ins Gefängnis

Eine 43-Jährige musste kam am Mittwoch in Erfurt ins Gefängnis (Symbolbild).

Erfurt. Die Polizei ermittelte am Mittwoch eigentlich gegen einen Unfallverursacher. Er war alkoholisiert mit einem Auto kollidiert und zu seiner Ehefrau geflohen.

Obwohl ihr Mann am Mittwochabend einen Unfall in der Rudolstädter Straße in Erfurt verursachte, ging seine 43-jährige Ehefrau ins Gefängnis. Laut Angaben der Polizei sei der 40-Jährige, der stark alkoholisiert war, mit einem vor ihm fahrenden Auto kollidiert und geflohen. Dabei waren zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Beamten konnten den Mann nur wenig später bei seiner Frau stellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei einer Überprüfung des 40-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Diesen konnte er direkt mit dem Bezahlen der Geldstrafe abwenden.

Auch bei der Überprüfung der Ehefrau konnte ein Haftbefehl festgestellt werden. Die Polizeibeamten nahmen die 43-Jährige mit und brachten sie in eine Gefängnis.

