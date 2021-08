Mann fährt absichtlich Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes an - Motorräder verschwunden

Erfurt Außerdem haben drei Passanten eine Flasche auf ein Auto geworfen und gegen die Spiegel getreten. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Eine Verkehrsordnungswidrigkeit wollte am Mittwochmittag eine Mitarbeiterin des Stadtordnungsdienstes am Willy-Brandt-Platz in Erfurt ahnden. Wie die Polizei mitteilte, stand ein BMW in einer Feuerwehrzufahrt.

Als der Fahrer zu seinem Auto zurückkehrte, war er mit der Maßnahme gar nicht einverstanden und machte seinem Unmut lautstark Luft. Der Mann setzte sich in sein Auto, um weg zu fahren. Die Mitarbeiterin stellte sich daraufhin vor den Wagen, um das Losfahren des 24-Jährigen zu verhindern.

Den jungen Mann interessierte das herzlich wenig, er rollte los und gegen die Beine der Frau. Glücklicherweise wurde die 40-Jährige durch das Anfahren nicht verletzt. Gegen den Mann wurde Anzeige erstatte.

Zwei Motorräder verschwunden

Ihren Augen haben gestern zwei Motorradbesitzer nicht getraut, als sie nach ihren Motorrädern schauen wollten. Einem 34-Jährigen wurde laut Polizeiangaben in Hochheim eine KTM im Wert von knapp 4000 Euro gestohlen. Die Diebe schlugen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zu.

Ebenfalls über Nacht verschwand in der Raiffeisenstraße in Erfurt eine Rieju im Wert von knapp 4000 Euro. Wer die Motorräder gestohlen hat, ist bisher nicht bekannt.

Flasche aufs Auto geworfen und gegen Spiegel getreten

Im Bereich der Trifftstraße in Erfurt haben am Mittwochabend drei Passanten ein Auto beschädigt. Der Grund war laut Polizeiangaben, dass das Fahrzeug ihrer Meinung nach zu schnell unterwegs war.

Sie warfen eine Flasche auf die Frontscheibe und traten gegen einen Außenspiegel. Danach entfernte sich das Trio, im Rahmen der Fahndung konnten sie jedoch gestellt werden. Ihre Selbstjustiz zieht nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung nach sich.

