Mann fährt unkontrolliert auf A71-Parkplatz und gegen Baum

Gegen 9.30 Uhr am Sonntagmorgen kam es auf der A71 bei Sömmerda in Fahrtrichtung Schweinfurt zu einem Unfall. Der Fahrer eines PKW verlor vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr mit diesem unkontrolliert in die Einfahrt des Parkplatzes Erfurter Becken.

Der Fahrer musste aus seinem Fahrzeug geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Dort überfuhr der Mann eine Wiese, einige Verkehrsleitpfosten und ein Verkehrsschild, ehe der Wagen gegen einen Baum prallte und zum Stehen kam. Feuerwehr und Notarzt eilten zur Einsatzstelle.

Der Fahrer musste aus seinem Fahrzeug geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

