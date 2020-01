Mann festgenommen - Feuerwehreinsatz - In Auto eingebrochen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann festgenommen - Feuerwehreinsatz - In Auto eingebrochen

Festgenommen

Die Erfurter Polizei nahm Dienstagmorgen einen 20-jährigen Mann fest, gegen den zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlagen. Die Beamten trafen den Mann in seiner Wohnung an. Der junge Mann konnte die Strafe von knapp 1.800 Euro nicht aufbringen, so dass er nun für einige Monate hinter Gefängnisgitter muss.

Betrunken gestoppt

Unter Alkohol stand am Montag ein 49-jähriger Autofahrer, der am späten Abend auf der Nordhäuser Straße fuhr. Das Ergebnis beim Alkoholtest zeigte über 1,3 Promille an. Sein Führerschein wurde von den Polizisten beschlagnahmt und die Autoschlüssel sichergestellt. Er musste zur Blutentnahme und erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Feuerwehreinsatz

Ein Stapel Zeitungen brannte Dienstag früh im Eingang eines Mehrfamilienhauses am Alfred-Delp-Ring. Eine Zeugin bemerkte zum Glück noch rechtzeitig den brennenden Haufen und informierte schließlich die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr rückte daraufhin zum Einsatzort aus. Der Brand breitete sich nicht weiter aus, so dass bis auf geringe Verrußungen kein größerer Sachschaden entstand. Vermutlich hatte man den Papierhaufen mutwillig in Brand gesetzt.

Laptop aus Transporter gestohlen

Ein Firmentransporter wurde in der Nacht zum Montag am Julius-Leber-Ring das Ziel von Unbekannten. Sie zerschlugen die Fahrzeugscheibe und gelangten somit in das Fahrzeug. Die Täter durchsuchten mehrere Sachen und stahlen aus dem Mercedes einen Laptop. Der Nutzer des Fahrzeugs stellte kurz vor 6 Uhr fest, dass in sein Fahrzeug eingebrochen wurde.

Autoscheiben zerstört

Die Seitenscheiben eines Audis beschädigten unbekannte Täter am Montagnachmittag in der Erfurter Thälmannstraße. Die Besitzerin war nur zwei Stunden von ihrem Auto weg, als die Tat geschah. Die Scheiben wurden völlig zerstört. Aus dem Wagen fehlte aber nichts. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.