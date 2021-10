Mann geschlagen und Handy geraubt – Mehrere Fahrräder gestohlen, ein Dieb geschnappt

Ein 44-Jähriger wurde in Erfurt geschlagen und sein Handy geraubt. (Symbolbild)

Erfurt. Die Nachrichten der Polizei für Erfurt.

Am Samstag kam es kurz vor Mitternacht in der Kranichfelder Straße in Erfurt zu einem lautstarken Streit. Eine 20-Jährige und ein 23-Jähriger stritten derart laut, dass Passanten aufmerksam wurden und die Polizei verständigten.

Die bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Streithähne beruhigten sich laut Polizei schnell. Doch als plötzlich ein 44-Jähriger mit einer Gesichtverletzung hinzu kam, nahm der Sachverhalt eine unerwartete Wendung. So stellte sich heraus, dass der 20-Jährige zuvor gewaltsam auf den Geschädigten eingewirkt hatte. Die Freundin des mutmaßlichen Täters nahm zudem das Handy des 44-Jährigen an sich. Gegen Beide wird nun wegen eines Raubdelikts ermittelt.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei Fahrräder aus Hinterhöfen gestohlen

Gleich zwei gestohlene Fahrräder in der Innenstadt meldeten Geschädigte am Samstagmorgen der Polizei. Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter die Nacht für seine Diebestour genutzt. Entwendet wurden laut Polizei zwei Fahrräder im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Die Räder waren jeweils im Hinterhof der Mehrfamilienhäuser angeschlossen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Polizei schnappt Fahrraddieb am Bahnhof

Am Freitagmorgen konnte die Polizei in Erfurt durch einen aufmerksamen Bürger einen Fahrraddieb in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofs stellen. Der 34-jährige mutmaßliche Dieb versuchte noch zu fliehen, konnte aber kurze Zeit später von den Beamten gestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass er neben dem gestohlenen Fahrrad auch weiteres Beutegut mit sich führte.