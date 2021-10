Mann hält Autos in Erfurt an und schlägt darauf ein

Erfurt. Der 34-Jährige verursachte mit seinem Verhalten noch einen Folgeunfall.

Ein 34-jähriger Mann sorgte am Donnerstagvormittag in Kühnhausen für Aufregung, heißt es in einer Polizeimeldung. Er sprang mehrfach auf die Straße und hielt Autos an. Er trat und schlug gegen den Citroen eines 41-jährigen Mannes. Aus Angst legte dieser den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen ein Auto, des hinter ihm stand. Zwei weitere Autos wurden von dem 34-Jährigen angehalten. Auf eines der Fahrzeuge schlug er erneut ein, in das andere Auto griff er durch ein offenes Fenster zum Fahrer hinein. Er versuchte, diesen zum Aussteigen zu nötigen, heißt es weiter. Der 34-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht. Er erhielt eine Anzeige wegen Nötigung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zwei der geschädigten Autofahrer werden noch gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361/78400) zu melden.