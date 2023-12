Mann im Drogenrausch wirft sich in Erfurt auf Motorhaube

In Erfurt hat sich am Wochenende ein Mann vor ein Auto geworfen. (Symbolbild)

Erfurt. In Erfurt ist ein Mann offenbar absichtlich gegen ein Auto gerannt und hat sich auf die Motorhaube geschmissen. Auch auf die Polizei reagierte er ungehalten.

Ein 22 Jahre alter Mann hat sich am Wochenende in Erfurt am Schmidtstedter Knoten gegen ein Auto geworfen und dabei einen Schaden von 1000 Euro verursacht. Laut Angaben der Polizei rannte der Mann am Sonntagmorgen herum, sprang gegen das Fahrzeug und warf sich auf die Motorhaube.

Als die Polizei eintraf, habe er versucht, die Beamten zu schlagen und leistete Widerstand. Dabei habe sich eine Polizistin und ein Polizist leicht verletzt. Womöglich stand er unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln, welche genau, dazu machten die Beamten keine Angaben. Den 22-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.