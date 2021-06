Mann in Erfurt hatte 20 Zentimeter langes Messer im Gipsarm versteckt

Erfurt. Ein 36 Jahre alter Mann war in Erfurt mit einem 20 Zentimeter langem Messer unterwegs, welches er in seinem Gipsarm versteckt hatte.

In seinem eingegipsten Arm versteckte Freitagnachmittag in Erfurt ein 36-jähriger Mann ein Messer. Der laut Polizei aggressive Mann war damit in der Innenstadt unterwegs, als er Mitarbeitern des Ordnungsamtes auffiel.

Im Rucksack hatte der Mann zudem ein Beil dabei. Die hinzugerufenen Polizisten stellten das Messer sicher.