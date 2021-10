Mann in Erfurt mit Bierflasche ins Gesicht geschlagen

Erfurt. Wahrscheinlich völlig grundlos wurde am Wochenende in Erfurt ein Mann von einem Unbekannten mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich des Erfurter Herrenbergs zu einer Körperverletzung. Eine vierköpfige Personengruppe lief von der Scharnhorststraße in Richtung Blücherstraße. Ein 33-Jähriger lief in gleicher Richtung wenige Meter dahinter.

Scheinbar störte das einen Mann aus der Gruppe, denn er soll dem 33-Jährigen ohne Vorwarnung eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen haben. Dadurch wurde der Mann schwer verletzt und musste mit Verdacht auf einen Kieferbruch in ein Krankenhaus gebracht werden.