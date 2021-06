Mann in Erfurt nach Mülltonnenbrand verletzt

Erfurt. Mehrere Mülltonnen wurden beschädigt. Ein Anwohner erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Sonntagabend geriet in der Rigaer Straße in Erfurt eine große Papiertonne auf unbekannte Art und Weise in Brand. Das Feuer griff laut Polizei auf weitere drei Mülltonnen über, sodass ein Schaden von über 1.000 EUR entstand.

Darüber hinaus zog der Rauch durch ein angekipptes Fenster in eine Wohnung in der ersten Etage des zugehörigen Wohnhauses. Der 69-jährige Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation, welche medizinisch behandelt werden musste.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen