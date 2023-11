Mann mit Nacktfotos erpresst und Kleber statt aufgebrochenes Schloss: Die Erfurter Polizeimeldungen

Erfurt. In Erfurt ist ein Mann das Opfer von Internetbetrügern geworden. Außerdem sucht die Polizei die Besitzer zahlreicher Fahrräder und Fahrradteile. Diese und weitere Meldungen der Polizei:

Unbekannte haben einen 20 Jahre alten Erfurter um 400 Euro gebracht. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, sei der Mann auf eine vermeintliche Frau hereingefallen, der er intime Bilder von sich geschickt hatte. Der Mann wurde demnach über soziale Medien angeschrieben und schickte der angeblichen Frau im Verlauf des Gesprächs seine Bilder.

Dann drohte der oder die Chatpartner damit, die Bilder zu veröffentlichen, sollten nicht 400 Euro zahlen. Der Mann erstattete Anzeige.

Rückkehr der Einbrecher

Gleich zweimal schlug ein Einbrecher in der Jenaer Straße zu und beraubte eine 72-Jährige um zwei Fahrräder, eine Kommode und im zweiten Anlauf um einen Beutel mit Weihnachtsdekoration. Laut Polizei drang der unbekannte Langfinger zunächst unbemerkt in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein und öffnete gewaltsam das Abteil.

Die Besitzerin informierte am Dienstagmorgen die Polizei. Zwischenzeitlich war der mutmaßliche Täter wieder zurückgekehrt und entwendete zusätzlich den Beutel mit der Deko.

Kleber statt Aufbruch

Ein misslungener Einbruch führte in der Erfurter Innenstadt in der Nacht zu Montag zu Sachbeschädigung. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, scheiterte der Langfinger zunächst am Schloss des Bürogebäudes. Statt seinen Versuch fortzusetzen, habe er dann Flüssigkleber ins Schloss gekippt, ehe er sich vom Tatort entfernte. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zahlreiche gestohlene Räder entdeckt

Ein Zeuge brachte am Sonntagnachmittag die Polizei auf die Spur zahlreicher gestohlener Fahrräder und Fahrradteile. Diese fanden die Beamten laut ihrer Meldung im Keller eines Mehrfamilienhauses.

Die Polizei prüft nun, wem die gestohlenen Zweiräder und Einzelteile gehören. Die Besitzer würden anschließend kontaktiert werden. Sollte eine Zuordnung nicht möglich sein, werde die Polizei im Nachgang einen Aufruf starten.

Audi zerkratzt

Ein Audi ist im Erfurter Süden von Unbekannten derart an der Fahrerseite zerkratzt worden, dass ein Sachschaden von 2500 Euro entstanden ist. Laut Polizeimeldung stand das Auto im Erfurter Süden. Der Besitzer bemerkte den Schaden am Dienstagabend und informierte die Polizei. Die ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.