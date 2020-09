Mann muss rund 12.500 Euro Einfuhrabgaben für Bentley Flying Spur nachzahlen

Der Flughafen in Erfurt (Archivfoto).

Erfurt. Ein aus Russland stammender Bentley ist einem Mann am Erfurter Flughafen teuer zu stehen gekommen.

Ein Käufer eines Luxusautos hat für die Zulassung des Wagens unverhofft sehr tief in die Tasche greifen müssen.

Eigentlich habe er beim Zollamt am Erfurter Flughafen einfach eine Bescheinigung für die Zulassung des aus dem Ausland stammenden Wagens holen wollen, teilte das Hauptzollamt Erfurt am Dienstag mit. Der Mann erklärte, er habe das Auto dem vorherigen Besitzer nach einem Motorschaden in Deutschland abgekauft.

Bei der Prüfung stellten die Zöllner Anfang September fest, dass für das Auto noch etwa 12.500 Euro Einfuhrgebühren fällig waren. Der Wagen sei nach dem Verkauf in Deutschland in den hiesigen Wirtschaftskreislauf eingegangen und hätte daher vorher nach dem Zollrecht abgefertigt werden müssen.

