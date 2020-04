Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann randaliert an sieben Autos - mit 133 km/ durch Erfurt - erst gestritten, dann geflüchtet

Sieben Autos beschädigt

Am helllichten Tag ließ Mittwochnachmittag ein 29-jähriger Mann seiner Zerstörungswut in Erfurt freien Lauf. In der Pragerstraße hatte ihn ein Zeuge beobachtet, wie er von parkenden Autos die Außenspiegel abgetreten hatte. Die Polizei stellte den Mann kurze Zeit später. Eine Überprüfung ergab, dass er auch in der Hanoier Straße zugeschlagen hatte.

Von insgesamt sieben Autos hatte er die Außenspiegel beschädigt. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Erst nach Unfall gestritten, dann geflüchtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es Mittwochnachmittag im Erfurter Urbicher Weg. Ein 51-jähriger Radfahrer wurde von einem Autofahrer überholt. Der Mercedes-Fahrer missachtete den seitlichen Mindestabstand nicht und touchierte das Fahrrad. Der 51-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die beiden Herren gerieten in Streit, da der Fahrradfahrer die Polizei hinzuziehen wollte und der Mercedesfahrer dagegen war. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin pflichtwidrig von der Unfallstelle. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Rollstuhlfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 13-jähriger Radfahrer und ein 54-jähriger Rollstuhlfahrer stießen Mittwochnachmittag in der Schlösserstraße in Erfurt zusammen. Der Junge kam aus Richtung Anger in Richtung Fischmarkt gefahren, der Rollstuhlfahrer war entgegengesetzt unterwegs. Der 54-jährige wurde leicht am Bein verletzt, ein Arzt wurde nicht benötigt. Sein elektrischer Rollstuhl wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Teenager blieb unverletzt.

Drei Fahrverbote: Mit 133 km/ durch Erfurt

Am Mittwoch wurden von der Erfurter Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Hannoverschen Straße in Erfurt durchgeführt. Insgesamt überschritten 35 Fahrzeuge die Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Drei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. „Spitzenreiter“ war der Fahrer eines VW T4 mit 133 km/h.

Betrunken unterwegs

In der Nacht zu Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte kurz nach Mitternacht in der Liebknechtstraße in Erfurt einen Autofahrer. Der 35-Jährige erreichte bei dem Atemalkoholtest einen Wert von 1 Promille. Die Weiterfahrt mit seinem VW Caddy war somit beendet. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde erstattet. Den Fahrer erwarten mindestens zwei Punkte, ein Monat Fahrverbot und ein Bußgeld von 500 Euro.

