Mann randaliert im Hauptbahnhof - Frau will Mann mit Nacktaufnahmen erpressen

Erfurt Ein Mann hat im Erfurter Hauptbahnhof randaliert. Er schlug einem Polizisten ins Gesicht. Das sind die weiteren Polizeimeldungen.

Ein stark alkoholisierter Mann hat am späten Donnerstagabend im Erfurter Hauptbahnhof randaliert. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 33-Jährige nicht an ein bestehendes Hausverbot in einem Geschäft. Dem Sicherheitspersonal gegenüber verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und griff das Sicherheitspersonal sogar an.

Die Bundespolizei trennte die Personen. Auch gegen die Polizei setzte sich der 33-Jährige allerdings zur Wehr. Er schlug einem Bundespolizisten ins Gesicht. Zudem bespuckte der Mann den Beamten. Die Polizisten fesselten den aggressiven Täter, legten ihm einen Spuckschutz an und fixierten ihn am Boden.

Der Mann habe sich so aggressiv verhalten, dass er an Beinen und Füßen gefesselt in die Dienststelle gebracht wurde, teilt die Polizei mit. Dabei habe der Mann die Polizisten fortlaufend mit ehrverletzenden Worten beleidigt.

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei starke Ausfallerscheinungen, weil er einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille hatte. Der Rettungsdienst brachte ihn unter Polizeischutz in ein Erfurter Krankenhaus.

Den Mann erwarten nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Der Polizist, dem der Mann ins Gesicht geschlagen und der bespuckt wurde, musste ebenfalls medizinisch behandelt werden.

Unbekannte stehlen teures Pedelec

Unbekannte haben am Donnerstag in Erfurt ein Pedelec im Wert von 10.000 Euro aus einem Fahrradgeschäft gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren am Morgen Unbekannte in ein Radgeschäft in der Innenstadt eingebrochen. Sie klauten ein rotes Pedelec der Marke Rotwild vom Typ 735.

Die Diebe lösten beim Verlassen des Geschäfts einen Alarm aus und flüchteten unerkannt. Kriminalpolizisten sicherten am Tatort Spuren der Einbrecher. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Randalierer auf Parkplatz

In der Nacht zu Freitag ließ ein Randalierer in Daberstedt seiner Zerstörungswut freien Lauf. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums hatte der Unbekannte zunächst gegen einen geparkten Kia getreten und eine Delle im Blech hinterlassen. Er zerstörte zudem die Heckscheibe eines ebenfalls geparkten Fahrzeugs. Dadurch richtete er einen Gesamtschaden in Höhe von 700 Euro an.

Anschließend floh er, ohne erkannt zu werden. Die beiden 33 und 69 Jahre alten Besitzer der Autos entdeckten die Schäden und informierten die Polizei.

Festnahme im Restaurant

Ein Mitarbeiter eines Restaurants ist Donnerstagabend in Erfurt festgenommen worden. Ein Gast hatte den 39-Jährigen nach Angaben der Polizei wiedererkannt. Grund waren gleich drei Haftbefehle wegen Drogenbesitzes, Vollrausch und Betrug, die auf ihn ausgestellt waren.

Warum der Gast diese Informationen hatte, wurde klar, als dieser sich als Polizist zu erkennen gab. An Ort und Stelle nahm der Beamte den Gesuchten fest und verständigte seine Kollegen. Diese brachten den 39-Jährigen zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe von vier Jahren in ein Gefängnis.

Einbrecherin in Gartenlaube

Donnerstagvormittag erlebte der Besitzer eines Gartengrundstücks in Erfurt einen großen Schreck. Nachdem sein aufmerksamer Nachbar dem 39-Jährigen mitgeteilt hatte, dass die Tür zu dessen Gartenlaube offensteht, eilte dieser zu seinem Grundstück. Dort angekommen, näherte er sich dem kleinen Häuschen und wagte einen Blick hinein.

Eine ihm unbekannte Frau hatte es sich in der Laube gemütlich gemacht und schlief. Zuvor hatte sie ein Fenster eingeschlagen, um hineinzukommen. Erschrocken wich der 39-Jährige zurück und informierte die Polizei.

Die 36-jährige Frau wurde von der Polizei geweckt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Frau will Mann mit Nacktaufnahmen erpressen

Eine Betrügerin hat versucht, einen Erfurter übers Ohr zu hauen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 43-Jährige über Social Media mit einer unbekannten Frau Bekanntschaft geschlossen. Über zwei Tage hinweg schrieben sich beide Textnachrichten, bevor sie einen Videochat starteten. In diesem zeigten sich beide unbekleidet.

Die Frau zeichnete das Videogespräch auf und drohte ihrem Gegenüber. Um eine Veröffentlichung des Videomaterials zu verhindern, sollte der 43-Jährige 500 Euro bezahlen. Anstatt auf die Forderungen der Betrügerin einzugehen, erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei.

Drogen und Messer gefunden

Eine Verkehrskontrolle förderte am Donnerstagabend in Erfurt Verbotenes zutage. Laut Polizei war ein 18-Jähriger mit seinem Roller in der Weimarischen Straße ins Visier einer Streife geraten. Als der junge Mann daraufhin gestoppt wurde, stellten die Polizisten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei ihm ein Messer sowie mehr als 50 Gramm Marihuana gefunden. Damit handelte sich der 18-Jährige gleich mehrere Anzeigen ein und musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

