Mann rastet in Krankenhaus aus. (Symbolbild)

Mann rastet in Erfurter Krankenhaus aus und bedroht Klinikpersonal

Erfurt. Am Montag ist ein Mann in einem Erfurter Krankenhaus ausgerastet und hat mit Schlägen gedroht. Grund waren die Coronaregeln.

Am Montag ist ein 41-Jähriger in einem Erfurter Krankenhaus ausgerastet. Er war gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und dem 19-jährigen Sohn zur Behandlung in der Notaufnahme. Hier sollte der Sohn laut Polizei untersucht werden. Aufgrund der Coronaregeln wurden der Mann und seine Partnerin aufgefordert, außerhalb des Krankenhauses zu warten.

Das passte dem 41-Jährigen jedoch überhaupt nicht, weshalb er das Klinikpersonal mehrfach beleidigte und den Mitarbeitern mit Schlägen drohte. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert. Später trafen die Polizeibeamten im Krankenhaus ein, daraufhin beruhigte er sich wieder. Der Mann erhielt dennoch einen Platzverweis sowie zwei Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung.