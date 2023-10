Rund 400 Personen kamen zu einer pro-palästinensischen Demo am Sonntag in Erfurt. (Symbolbild)

Mann ruft ausländerfeindliche Parolen gegen pro-palästinensische Demo in Erfurt

Rund 400 Menschen beteiligten sich am Sonntagabend an einer Demo zur Unterstützung Palästinas. Am Rande musste die Polizei gegen einen Mann aus Erfurt einschreiten.

Während einer pro-palästinensischen Demonstration am Sonntagabend auf dem Erfurter Anger hat ein Passant ausländerfeindliche Parolen gerufen. An der angemeldeten Versammlung unter dem Motto: "Frieden im Nahen Osten - Für ein Ende des Krieges in Gaza" hatten sich bis zu 400 Personen beteiligt.

Vor Versammlungsbeginn störte ein 52-jähriger Erfurter die Kundgebung. Er spuckte auf ein auf dem Boden ausgebreitetes Transparent und äußerte ausländerfeindliche Parolen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.

Die Demonstration selbst verlief laut Polizei friedlich und ohne Vorkommnisse. Die Polizei musste unabhängig von der Demo immer wieder wegen der Gruppe alkoholkranker Menschen tätig werden, die sich regelmäßig auf dem Anger aufhalten.

Die Landespolizeiinspektion Erfurt wurde von Kräften der Bereitschaftspolizei Thüringen und Landespolizeiinspektion Gera unterstützt.

