In Erfurt nahm die Polizei einen Mann fest, der mit einer Schreckschusswaffe um sich schoss. (Symbolbild)

Mann schießt in Erfurt auf 68-Jährigen und verletzt ihn im Gesicht

Erfurt. In Erfurt hat ein Mann mit einer Schreckschusswaffe auf einen 68-Jährigen geschossen und ihn verletzt. Bei einem weiteren Vorfall konnte der 49-Jährige festgenommen werden.

Ein 49-jähriger polizeibekannter Mann hielt am Montagabend die Erfurter Polizei auf Trab. Laut Polizei habe der Mann nach einem Streit an einem Imbiss in Melchendorf mit einer Schreckschusswaffe auf einen 68-Jährigen geschossen. Der 68-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen im Gesicht.

Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann ein. Kurze Zeit später bedrohte er im selben Stadtteil bei einer körperlichen Auseinandersetzung einen 33-jährigen Mann mit der Waffe. Hier stellte die Polizei den Mann und nahm ihm die Waffe ab.

Der 49-Jährige verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung erstattet.