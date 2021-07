In Erfurt hat ein Mann in einer Straßenbahn auf einen anderen eingeschlagen. (Symbolbild)

Mann schlägt auf anderen Mann in Straßenbahn ein – Polizei sucht Zeugen

Erfurt. Nach einer Auseinandersetzung in einer Straßenbahn bittet die Polizei um Hinweise.

Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr kam es in Erfurt laut Polizei zu einer möglichen Körperverletzung in der Straßebahn Linie 3, Windhorststraße, stadteinwärts.

Ein Mann schlug dabei offenbar eine andere bisher unbekannte männliche Person. Näheres zum Sachverhalt ist nicht bekannt.

Der Täter konnte gestellt werden, allerdings befand sich der Geschädigte beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0361/7443-0 zu melden.

