Mann sperrt Einbrecher in Erfurt im Keller ein

Ein Erfurter hat in der Nacht zu Donnerstag kurzerhand einen Dieb in seinem Keller eingesperrt (Symbolfoto).

Erfurt. Ein Erfurter hat in der Nacht zu Donnerstag einen Einbrecher in seiner Wohnung entdeckt. Der Unbekannte flüchtete in den Keller, wo der Anwohner ihn einsperrte.

Ein 44-jähriger Erfurter ist in der Nacht auf Donnerstag gegen 4 Uhr von Geräuschen in seiner Wohnung in der Altstadt geweckt worden. Laut Polizei traf er im Wohnzimmer auf einen fremden Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren. Dieser sei vermutlich über eine Terrassentür in die Wohnung gelangt.

Der Einbrecher sei in den Keller des Hauses geflüchtet, als er den Mieter erblickte. Dort habe der 44-Jährige den Unbekannten kurzerhand eingesperrt und die Polizei informiert. Bevor die Polizisten eintrafen, sei es dem Einbrecher allerdings gelungen, über ein Fenster unbemerkt zu fliehen. Ob etwas gestohlen wurde, sei derzeit nicht bekannt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.