Mann steigt torkelnd aus Auto und fällt dann hin - Betrüger erbeuten 18.000 Euro

Erfurt. Ein Erfurter ist Opfer von Betrügern am Telefon geworden. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei am Donnerstag.

Opfer von Betrügern ist ein 75-jähriger Mann in Erfurt geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hatte der Mann am Dienstag eine E-Mail vermeintlich von seiner Bank erhalten.

Der Senior folgte einem Link in der E-Mail. Daraufhin rief ihn ein Mann an, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Dieser gab dem Senior am Telefon Anweisungen, verschiedene Klicks in seiner Bank App durchzuführen. Erst später stellte der 75-Jährige fest, dass von seinem Konto mehr als 18.000 Euro auf ein griechisches Konto gebucht worden waren.

Baumhaus abgebrannt

Ein Baumhaus fiel Mittwochabend einem Feuer zum Opfer. Zeugen hatten gegen 20.30 Uhr einen Brand in Melchendorf gemeldet, Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz.

Auf einem Gartengrundstück brannte nach Informationen der Polizei ein Baumhaus vollständig ab. Zudem wurde die Rückwand einer Gartenhütte beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Verantwortlich für den Brand war wahrscheinlich eine benachbarte Feuerstelle, die aufgrund von starkem Wind Funkenflug verursacht hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Mann steigt torkelnd aus Auto

Betrunken setzte sich Donnerstagmittag ein Mann in Erfurt hinter das Steuer. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der 62-Jährige mit seinem Auto auf einen Supermarktparkplatz fuhr, torkelnd ausstieg und anschließend hinfiel.

Polizisten stellten nicht nur fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Medikamenten stand, sondern auch 2,1 Promille in der Atemluft hatte. Der Führerschein des 62-Jährigen wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den Mann wurde zudem Strafanzeige erstattet.

