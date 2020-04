:Am Dienstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt ein Feuer ausgebrochen.

Mann stirbt nach Brand in Wohnung

Ein 57-Jähriger ist nach einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ulan-Bator-Straße gestorben. Das Feuer brach am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Wohnung aus und zerstörte diese, erklärte die Landespolizei-Inspektion. Als die Feuerwehr eintraf, war der Mann bereits bewusstlos. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, starb dort an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.

Das Gebäude mit 23 Bewohnern wurde evakuiert. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden vier Wohnungen beschädigt. Der Bewohner der betroffenen Wohnung kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Zwei weitere Familien konnten ebenfalls nicht in ihren Wohnungen übernachten. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Kripo Erfurt ermittelt zur Brandursache.