Erfurt Mit einem gestohlenem E-Bike ist ein Mann auf glatter Straße gestürzt. Der Diebstahl war aber nicht sein einziges Vergehen. Außerdem meldet die Polizei noch weitere Vorkommnisse aus Erfurt.

Weitreichende Folgen hatte am Sonntag ein Unfall für einen Mann in Erfurt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war der 38-Jährige war am Abend auf glatter Fahrbahn mit seinem Fahrrad in der Innenstadt gestürzt. Dabei verlor er zeitweise das Bewusstsein.

Während der Unfallaufnahme stieß die Polizei bei dem Leichtverletzten unter anderem auf mehrere Tütchen mit Drogen sowie unterschlagene Ausweisdokumente. Zudem räumte der Mann ein, das E-Bike im Wert von 2500 Euro gestohlen zu haben.

Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Laufe des Montags wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Mann Haftbefehl.

Ladendiebe greifen Mitarbeiter eines Supermarktes an

Zwei Männer sind Samstag in einem Erfurter Supermarkt dabei erwischt worden, wie sie Lebensmittel im Wert von knapp 40 Euro gestohlen hatten. Bei dem Versuch zu flüchten, hätte einer der Männer eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter angegriffen, teilt die Polizei mit. Die Mitarbeiter wurden leicht verletzt.

Der 28-jährige Täter beschädigte nach Polizeiangaben zudem ein Fahrzeug der Polizei, indem er seinen Kopf gegen den Wagen schlug. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Bei der Durchsuchung des renitenten Diebes stießen die Beamten zudem auf ein Messer. Der Mann und sein 29-jähriger Komplize wurden von der Polizei festgenommen. Noch am Wochenende erließ ein Richter gegen das Duo unter anderem wegen versuchten schweren Raubes und Diebstahls mit einer Waffe einen Untersuchungshaftbefehl.

Gestohlener Erfurter Audi wird in Bautzen gestoppt

Im Landkreis Bautzen lieferten sich Montagmorgen zwei Autodiebe eine Verfolgungsfahrt mit der Bundespolizei. Wie die Polizei mitteilt, wurde nach einem Unfall einer der Täter im Alter von 51 Jahren gefasst.

Ermittlungen ergaben, dass der von ihnen genutzte Audi A4 in einem Ortsteil von Erfurt wenige Stunden zuvor gestohlen worden war. Die Diebe hatten das schlüssellose Zugangssystem des Autos manipuliert und so den Wagen im Wert von 25.000 Euro von einem Grundstück in Windischholzhausen gestohlen.

Der 49-jährige Besitzer erfuhr erst vom Diebstahl seines Autos, als Polizeibeamte ihn am frühen Morgen aus dem Bett klingelten.

Polizeieinsatz in Gemeinschaftsunterkunft

Zu einem Polizeieinsatz ist es in der Nacht zu Sonntag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bindersleben gekommen. Gegen 2.10 Uhr hatte der Sicherheitsdienst den Notruf gewählt, weil er von mehreren Personen angegriffen wurde. Mitarbeiter hatten zuvor nach Polizeiangaben die Bewohner eines Zimmers aufgrund von Lärm zur Ruhe ermahnt.

Drei Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren traten gegenüber dem Sicherheitsdienst aggressiv auf und versuchten die Mitarbeiter zu schlagen. Diese setzten sich mit Pfefferspray zur Wehr. Etwa 30 bis 40 Bewohner des Hauses solidarisierten sich daraufhin mit dem Trio. Der 23-Jährige beschädigte zudem eine Tür, hinter der sich die Mitarbeiter in Sicherheit gebracht hatten.

Die Polizei sorgte vor Ort wieder für Ruhe und ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Landfriedensbruchs.



Eine betrunkene 27-Jährige hat bei einem Unfall am Freitag hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Morgen mit ihrem Honda auf der B7 in Richtung Erfurt unterwegs gewesen, als sie auf Höhe des Güterverkehrszentrums die Kontrolle über ihr Auto verlor. Dabei kollidierte sie am linken und rechten Fahrbahnrand mit den Leitplanken.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die leicht verletzte Frau mit über 1,6 Promille betrunken war. Im Krankenhaus wurden daher nicht nur ihre Verletzungen versorgt, sondern auch eine Blutentnahme veranlasst. Zudem wurde der Führerschein der 27-Jährigen beschlagnahmt.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

