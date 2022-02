Ein Mann wurde bei einem Straßenbahnunfall in Erfurt schwer verletzt.

Mann wird bei Straßenbahnunfall in Erfurt schwer am Kopf verletzt

Erfurt. Ein Mann ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Er wollte in Erfurt die Gleise überqueren.

Ein Mann wurde im Erfurter Norden in der Magdeburger Allee von einer Straßenbahn angefahren. Der 32-jährige Fußgänger hatte am Mittwochmittag die Gleise der Linie fünf betreten, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Obwohl er die Straßenbahn noch gesehen hatte, kam es zu einem Unfall.

Der Mann liegt mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus. Der Straßenbahnverkehr war für zwei Stunden eingeschränkt.

