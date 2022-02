Bei einem Streit in einer Erfurter Straßenbahn wurde ein Mann am Kopf verletzt (Symbolbild).

Mann wird bei Streit in Erfurter Straßenbahn am Kopf verletzt

Erfurt. Als er und der mutmaßliche Täter in Erfurt aus der Bahn ausstiegen, war ihr Konflikt noch nicht beendet.

Eine Verletzung am Kopf hat ein 40-Jähriger am Donnerstag bei einem Angriff in Erfurt erlitten. Er stritt sich laut Polizei gegen 20.20 Uhr in einer Straßenbahn mit dem unbekannten Täter. Dabei kam es zu der Verletzung. Beide Männer verließen die Bahn demnach an der Haltestelle Ulan-Bator-Straße.

Dort bewarf der Täter den 40-Jährigen noch mit mehreren Steinen. Dann flüchtete er in Richtung Sofioter Straße. Die herbeigerufenen Beamten stellten fest, dass der Verletzte mit knapp drei Promille alkoholisiert war. Außerdem nahmen sie eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sollten sich unter der Telefonnummer 036178400 melden.