Der Notarzt ließ den Schwerverletzten mit einem Rettungswagen in eine Klinik bringen. (Symbolfoto)

Mann wird in Erfurt von eigenem Auto eingeklemmt

Erfurt. Der 42-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren.

Am Sonntagabend verletzte sich im Erfurter Ortsteil Büßleben ein 42-Jähriger bei dem Versuch, sein Auto zum Stehen zu bringen. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Als das Auto sich in Bewegung setzte habe der Mann noch versucht, sich dagegen zu stemmen. Der Versuch misslang und der 42-Jährige wurde durch das Auto gegen eine Mauer gedrückt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

