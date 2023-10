Mann wird mit Messer bedroht und Trickbetrüger erbeuten 13.000 Euro: Die Polizeimeldungen aus Erfurt

Erfurt. In einer Pension in Erfurt hat in der Nacht zu Freitag ein 24-Jähriger einen anderen Mann mit einem Messer bedroht. Außerdem spannten Unbekannte ein Seil über den Juri-Gagarin-Ring. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Erfurt.

Ein 24-Jähriger hat die Nacht in Erfurt in Gewahrsam verbracht, nachdem er in einer Pension erst eine 20-Jährige körperlich angegriffen und verletzt sowie anschließend einen 29-Jährigen mit einem Messer bedroht hat. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt hielten sich alle Personen zunächst in einer Gemeinschaftsküche auf.

Der 29-Jährige brachte sich vor dem Mann mit dem Messer in ein Zimmer in Sicherheit. Doch statt sich jetzt zu beruhigen, habe der 24-Jährige die Tür mit seinem Messer beschädigt. Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei verhielt sich der betrunkene Mann aggressiv und wenig kooperativ. Daraufhin nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Zweimal in Tabakladen eingebrochen

Am Donnerstagmorgen brachen unbekannte Diebe in ein Tabakgeschäft in der Erfurter Innenstadt ein. Laut Meldung der Polizei gingen sie dabei zunächst leer aus. In der Nacht zu Freitag versuchten es erneut Einbrecher, zerstörten die Eingangstür des Geschäftes und rissen sich E-Zigaretten unter den Nagel. Einen Teil ihrer Beute verloren sie dann auf der Flucht. Nun überprüft die Polizei, ob beide Einbrüche in Zusammenhang stehen.

13.000 Euro Beute für Trickbetrüger

Um 13.000 Euro ist am Donnerstag eine 40 Jahre alter Mann in Erfurt gebracht worden. Sie wurde laut Meldung der Polizei das Opfer eines Trickbetruges. Demnach gab sich ein Anrufer als Polizist aus und erzählte dem Mann, dass sein Bruder in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nun eine Kaution gezahlt werden müsse, um seine Freilassung zu ermöglichen. Um den 40-Jährigen zu überzeugen, gab sich zwischenzeitlich ein anderer Mann als Bruder aus. In der Innenstadt übergab das Opfer dann einem unbekannten Mann das Geld. Zu spät merkte er, dass er auf Trickbetrüger hereingefallen war.

Unbekannte spannen Seil über Juri-Gagarin-Ring

In der Nacht zu Freitag spannten Unbekannte gegen vier Uhr ein etwa fünf Zentimeter dickes Tau auf 1,50 Meter Höhe über den Juri-Gagarin-Ring. Auf dieser Höhe hätte das Seil schwere Unfälle verursachen können, bei denen besonders Rad- und Motorradfahrer gefährdet gewesen wären, schreibt die Polizei in einer Meldung. Ein Autofahrer kollidierte schlussendlich mit dem Seil, ohne dass es zu Sachschaden gekommen ist. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 280868 bei dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden.

