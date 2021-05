Mann zahlt 1125 Euro, damit Freundin in Freiheit bleiben kann

Erfurt. Polizeibeamte haben am Freitag in Erfurt mehrere Haftbefehle vollstreckt.

Die Beamten des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd vollstreckten am Freitag gleich mehrere Haftbefehle.

Ein 18-Jähriger wurde dem Haftrichter vorgeführt und musste anschließend seine Gefängnisstrafe in der Jugendstrafanstalt in Arnstadt antreten.

Mann zahlt 1125 Euro für Freundin

Eine 33-Jährige wiederum konnte eine Haft mit Hilfe eines guten Freundes abwenden. Dieser zahlte die offene Summe aus zwei Haftbefehlen in Höhe von 1125 Euro, so dass die Frau in Freiheit bleiben konnte.

