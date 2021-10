Maria Baptist spielt im Erfurter Haus Dacheröden

Erfurt. Die international erfolgreiche Pianistin und Bandleaderin ist bei der Jazzmeile zu Gast.

Der Festsaal des Hauses Dacheröden verwandelt sich – da muss man kein Prophet sein – zum Club mit Gänsehaut-Feeling, wenn zur Thüringer Jazzmeile Maria Baptist spielt. Fast so wie Mitte der 2000er Jahre bei Baptists Berliner Privatkonzert für Michael Jackson. „Es wäre sehr schade, wenn auch nur ein Stuhl unbesetzt bliebe“, macht Hauschefin Juliane Güttler. Als Solistin, Komponistin und Bandleaderin hat sich Maria Baptist mit ihren künstlerischen Projekten inzwischen einen Namen nicht nur in der Jazzszene gemacht und pendelt so zwischen den Metropolen dieser Welt. Ihr Schaffen pendelt zwischen einem Solo-Part am Piano bis hin zu Konzerten mit ihrem Jazz Orchester. Dazwischen findet so ziemlich alles andere statt: Duo, Trio, Quartett…

Konzert, Haus Dacheröden, 7. Oktober, 19.30 Uhr. Restkarten unter der Telefonnummer: 0361/ 644123 75