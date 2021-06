Marihuana im Einmachglas - Dieb versehentlich eingesperrt - Graffiti-Quartett

Erfurt Das sind die Polizeimeldungen aus Erfurt

Verfassungsfeindliche Graffitis gesprüht

Mehrere Graffitis wurden in der Nacht zu Dienstag in Gispersleben festgestellt. Es handelt sich um vier Täter, die sich an Hausfassaden, einem Stromkasten, Denkmälern und Verkehrsschildern zu schaffen machten. Das Quartett schmierte Hakenkreuze, "ACAB" und andere Schriftzüge auf die Objekte. Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei einem der Täter um einen 18-Jährigen.

Frau nimmt Dieb versehentlich gefangen

Montagabend bemerkte die Mieterin eines Hauses in der Eugen-Richter-Straße, dass Licht im Keller brannte und die Tür offen stand. Die Frau rief in den Raum. Als niemand antwortete, schloss sie die Kellerbox wieder ab, löschte das Licht und ging. Nun stellte sich heraus, dass sie offenbar versehentlich einen Dieb eingeschlossen hatte.

Anwohner bemerkten, dass ein Fahrrad aus einem Kellerabteil verschwunden war und aus dem Keller der Mieterin von innen Bretter abgerissen worden waren. Der Dieb hatte sie offensichtlich von der Tür gewaltsam entfernt, um sich aus der misslichen Lage zu befreien. Aus dem betroffenen Keller fehlt nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Marihuana schon im Treppenhaus zu riechen

In der vergangenen Nacht rückte die Polizei bei einem Mieter in der Theo-Neubauer-Straße an. Bereits im Treppenhaus nahmen die eingesetzten Polizisten Geruch von Marihuana wahr. In einem Einmachglas bewahrte der Mieter über 25 Gramm Marihuana auf. In einem Beutelchen fanden sie weitere Betäubungsmittel. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

