Marktstraße und Domplatz in Erfurt: Aussichten auf drei besondere Tage

Erfurt. Kamishibai ist derzeit nicht mehr aus den Kinderzimmern wegzudenken. Doch auch für Erwachsene hat die Stadtbibliothek bald etwas ähnliche Spannendes parat.

Leni war am Samstag mit ihrer Mutti eigentlich nur in das Haus mit der historischen Fassade gekommen, um Bücher auszuleihen. Dabei entdeckten sie, dass wieder ein Angebot mit dem Kamishibai-Theater auf dem Programm der Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktstraße stand. Kurzentschlossen suchten sie den rappelvollen Veranstaltungssaal auf. Einige der Mädchen und Jungen eroberten gar die Fensterbänke als Sitzplatz.

Erzählgeschichten werden mit Kinderliedern angereichert

Dort erwartete sie Susen Michaelis mit dem Kamishibai-Theater und der Erzählung „St. Martin mit Emma und Paul“. Die Bibliotheks-Assistentin hatte die Geschichte des heiligen Martin von Tours, aufgeschrieben von Monika Lehner und Antje Bohnstedt, aus dem Don Bosco Verlag herausgesucht. Anders als andere derartige Erzähltheater-Aufführungen war die Geschichte vom Teilen mit mehr oder weniger bekannten Kinderliedern verknüpft. Bei „Ich geh´mit meiner Laterne“ sangen die Mädchen und Jungen kräftig mit.

Teilen muss nicht gleich etwas ganz Großes sein

Als Einstieg führte Susen Michaelis die kleinen und großen Besucher in den Herbst mit Blätterfall und stürmischem Wind. Viele der Kinder, die tags zuvor schon am großen Martinsfest unterhalb des Doms teilgenommen hatten, wussten um Martin Luthers Todestag am 10. November sowie den Tag der Bestattung des Martin von Tours (Schutzpatron der thüringischen Landeshauptstadt) am 11. November.

Selbst die Kleinsten könnten Martin von Tours nacheifern, so Susen Michaelis. Etwa indem sie ihr Spielzeug oder ihre Stifte beim Malen miteinander teilten. Jedes Mal, wenn sie anderen helfen, erstrahle ein Licht.

Zum besinnlich gestalteten Abschluss zündete die Bibliothekarin eine Kerze an und bat die kleinen Gäste, all jener Kinder auf der Welt zu gedenken, denen es nicht so gut ginge.

Naturwissenschaftlerin ist beim Vorlesetag zu Gast in der Kinderbibliothek

Zum letzten mal in diesem Jahr hebt sich der Vorhang des Kamishibai-Theaters am 9. Dezember um 10.30 Uhr mit „Tomte Tummetott“ aus der Kinderbuchreihe von Astrid Lindgren

Auch die Kinder- und Jugendbibliothek beteiligt sich am bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 17. November, allerdings als geschlossene Veranstaltung. Dabei ist Julia Lieder mit einer „Reise durch die Arktis“. Wer der Autorin schon vorab lauschen möchte, könnte sich am Mittwoch, 15. November, um 16 Uhr in der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz einfinden.

Vorlesetag am Domplatz diesmal auch für Erwachsene

Auch das gemütliche Kaminzimmer in der zweiten Etage der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz ist Ort des Vorlesetages. Die Bibliothekare wissen, dass auch Erwachsene gern einmal beim Lesen zuhören. Den Auftakt gibt Annamaria Benita Lippold um 13 Uhr mit einer Buch-Empfehlung zu Geschichten von Elke Heidenreich. Der neue Direktor des Hauses am Domplatz 1, Frank-Joachim Stewing, beschließt ab 15 Uhr den Vorlese-Reigen mit dem Buch von Francesco Petrarca „Heilmittel gegen Glück und Unglück“.