Martini in Erfurt steht mit Martinsmarkt & Co in den Startlöchern

Erfurt. Zu Martini wird wieder der traditionelle Martinsmarkt aufgebaut. Wann es losgeht und was außer Martinskämmen noch geboten wird.

„Ich sehe was, was du nicht siehst“ ist das Thema für die Ökumenische Martinsfeier am Freitag, den 10. November auf dem Erfurter Domplatz.

Das weiße Kreuz auf den Domstufen

Die Martinsfeier mit Bühnenprogramm und eigene Backstube wird vom Kirchenkreis Erfurt und dem Katholischen Dekanat Erfurt gestaltet. Wie in jedem Jahr werden tausende Menschen mit Laternen erwartet und das St. Martins-Lied soll angestimmt werden. Mit dem Gottesdienst wird an die beiden bekannteste Martins der Stadt, an Martin Luther und an den heiligen Martin von Tours, den Stadtpatron von Erfurt, erinnert. Ein großes weißes Kreuz wird traditionell weithin sichtbar auf den Domstufen stehen.

Eingeläutet wird der ökumenische Gottesdienst mit dem Martinsmarkt, der in diesem Jahr vom Kirchenkreis Erfurt in Kooperation mit der Erfurter Veranstaltungsfirma ConVoi GbR ausgerichtet wird. Neben Bastelangeboten soll es auch Spiele für Klein und Groß geben. Eröffnung ist um 15 Uhr, die ökumenische Martinsfeier wird um 18 Uhr begangen.