Martini wird in Erfurt stattfinden – aber anders

Erfurt . In Erfurt soll auch in Zeiten von Corona der St. Martinstag angemessen begangen werden. Das ist derzeit geplant.

Auch in Zeiten der Pandemie soll der 10. November, der St. Martinstag, angemessen begangen werden. „Wir haben uns etwas Besonderes einfallen lassen, damit Martini stattfinden kann“, sagt Ulrich Born, Präses der Kreissynode, auf Anfrage unserer Zeitung. Unter dem Motto „Licht finden – Martin tourt durch Erfurt“ wird zu Martini auf dem Weg eingeladen.

Über Martinsmarkt auf Domplatz noch nicht entschieden

„Erfurt hat wunderschöne Stellen, an denen man an die beiden Martins – Martin Luther und Martin von Tours – erinnern kann.“ Geplant ist ab 16.30 Uhr eine Art Rundgang für den Besucher. Es gibt acht Stationen, an denen wie in einer Dauerschleife jeweils kurze Spielszenen und Videos gezeigt wird. Diese sind: St. Martini Kirche im Brühl, Predigerkirche, St. Wigbert, Angermuseum, am Lutherdenkmal, Fischmarkt, Augustinerkirche und Michaeliskirche. In der ökumenischen Vorbereitungsgruppe wurde im Frühjahr die Idee mit der Tour geboren. „Wir sind sehr froh, dass das Gesundheitsamt dem Hygienekonzept zugestimmt hat", meint Senior Matthias Rein.

Um 18 Uhr wird die Gloriosa läuten, zudem gibt es ein Gebet und den Abendsegen. Laut Stadtverwaltung sei über einen Martinsmarkt auf dem Domplatz bisher nicht abschließend entschieden worden.

Pandemie-Stab in Erfurt reaktiviert - Weihnachtsmarkt soll trotz Corona kommen