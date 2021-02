Maskenverweigerer - Auto brennt - Bäume angestarrt - 16 Reifen gestohlen

Maskenverweigerer treffen auf Bundespolizei

Mittwochnachmittag fiel einer Zugstreife in einem ICE von Eisenach nach Erfurt ein 32-Jähriger ohne Mund-Nasen-Bedeckung auf. Die Person zeigte sich bei der Belehrung uneinsichtig und begann die Beamten zu beleidigen. Der Beschuldigte muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen die immer noch geltende Corona-Schutzverordnung in Thüringen verantworten. Die Bundespolizei leitet die erhobenen Daten an die zuständigen Ordnungs- und Gesundheitsbehörden weiter. Auf den Maskenverweigerer wartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 50 Euro. Über das Strafmaß hinsichtlich der Beleidigung wird die Justiz entscheiden.

Während sich die große Mehrheit der Bahnreisenden in Thüringen vorbildlich verhält, mussten die Erfurter Bundespolizisten am Mittwochvormittag zwei weitere Male gegenüber uneinsichtigen Personen im Erfurter Hauptbahnhof tätig werden.

Auto ausgebrannt - Straße gesperrt

Ein brennender Transporter sorgte Mittwochvormittag in der Eugen-Richter-Straße für Verkehrsbehinderungen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war der Renault Traffic gegen 10:30 Uhr in Brand geraten. Durch das Feuer wurde neben dem Transporter auch eine sechs Quadratmeter große Werbetafel zerstört. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten war die Straße voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Mitsubishi ASX gestohlen

Ein 48-jähriger Mann parkte am Dienstagabend sein Auto in Erfurt im Bereich der Neusißstraße / Salzstraße bei einer kleinen Verkehrsinsel. Als er am Mittwochmorgen zurückkehrte, fehlte von seinem grauen Mitsubishi ASX jede Spur. Unbekannte hatten das Auto samt darin befindlichen Werkzeug und Navigationsgerät gestohlen. Der Wert wird auf 17.000 Euro beziffert.

Garagen aufgebrochen und 16 Reifen gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch trieben Diebe in einem Garagenkomplex in der Camburger Straße von Erfurt ihr Unwesen. Insgesamt brachen sie vier Garagentüren auf. In einer Garage wurden die Täter fündig. Sie stahlen 16 Autoreifen, welche zum Teil auf Felgen aufgezogen waren. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Mitten in der Nacht Bäume angestarrt und an Fenster geklopft

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Polizei informiert, dass in der Vilniuser Straße in Erfurt ein verwirrter Mann umherläuft. Der 42-Jährige klopfte gegen 01.30 Uhr an Fensterscheiben und starrte beim Eintreffen der Beamten Bäume an. Den Polizisten übergab er schließlich eine Tüte "Traubenzucker". Dieser entpuppte sich als Droge. Auch ein Drogenschnelltest bei dem Mann schlug positiv an. Die Drogen wurden sichergestellt, Anzeige wurde erstattet.

Scheibe von Caddy eingeschlagen

Auf einem Supermarktparkplatz in der Eislebener Straße von Erfurt schlugen Diebe zwischen dem 16. und 17. Februar zu. Sie hatten es auf einen geparkten VW Caddy abgesehen. An dem Auto wurde die Heckscheibe eingeschlagen und aus dem Kofferraum Werkzeug im Wert von 1.300 Euro gestohlen.

