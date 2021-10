Maskenverweigerer bedroht Erfurter Straßenbahnfahrer

Erfurt. In Erfurt hat ein Straßenbahnfahrer einen Fahrgast auf das Fehlen seines Mundschutzes hingewiesen. Der 35-Jährige bedrohte und beschimpfte den Fahrer daraufhin.

Ein Straßenbahnfahrer der Erfurter Verkehrsbetriebe wurde in der Nacht auf Freitag, gegen 0.30 Uhr von einem Maskenverweigerer beleidigt und bedroht. Der 35-jährige Täter stieg am Anger ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz in die Tram ein.

Als ihn der Fahrer auf die bestehende Maskenpflicht hinwies, beleidigte der Mann den Fahrer und bedrohte ihn anschließend. Im Bereich der Löbervorstadt wurde die Straßenbahn von der Polizei angehalten. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde der Mann der Bahn verwiesen. Wie die Polizei mitteilte, erwarten den 35-Jährigen nun mehrere Anzeigen.