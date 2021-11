Maßloses Shoppen bei Aktion in Erfurt aufs Korn genommen

Erfurt. Am „Black Friday“ starten Fridays for Future-Aktivisten eine Aktion gegen Konsumwahn

Der „Black Friday“ führt viele shoppingfreudige Erfurter in die Stadt, um preisgesenkte Waren und Sonderangebote zu erstehen. Dieses jährliche Event hat sich die Erfurter „Fridays for Future“-Gruppe zum Anlass einer Demo vor dem Lutherdenkmal genommen.

Auch die Textil-Industrie ist ein Thema der Klimabewegung

Am Anger sprachen am Freitagnachmittag verschiedenen Redner über den Kohleausstieg und die Klimaziele, die nicht erst in den 2040er, sondern schon in den 2030er Jahren erreicht werden sollten, um die Umwelt für kommende Generationen zu erhalten. „Es geht nicht nur darum, dass die Erderwärmung zu Gunsten unserer Kinder und Enkel idealerweise bekämpft wird, sondern notwendigerweise.“, wie ein Jugendlicher ins Mikrophon sprach.

Auch Solveig Senft von der International Justice Mission Erfurt (IJM) war als Rednerin geladen und sprach vor einem als Requisite ausgebautem Marktstand mit Kleidung über die prekären Arbeitsbedingungen der Länder, in der viele Waren für europäische Länder hergestellt werden. „Diese Prozesse, die zu solchen Angebots-Tagen wie dem Black Friday führen, wollen wir aufdecken. Sonst geraten auch die Unglücke in den Fabrikhallen in Bangladesch immer mehr in Vergessenheit“, so die Aktivistin.