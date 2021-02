Erfurt. Gezielte Maßnahmen der Stadt sollen die Wiederbelebung der Innenstadt nach dem Lockdown erleichtern. Die Fraktionen legen dazu Vorschläge vor. Die CDU will Steuern senken.

City-Parken, Online-Kaufhaus, Stadtfeste – So soll die Erfurter Innenstadt gerettet werden

Gezielte Maßnahmen der Stadt sollen die Wiederbelebung der Innenstadt nach dem Corona-Lockdown erleichtern. Doch welche Maßnahmen am geeignetsten sind, wird in der Stadtpolitik intensiv diskutiert. Nach dem Oberbürgermeister, der SPD und den Linken hat nun die CDU ein Paket vorgelegt, das den Handel beleben und die Wirtschaft wieder in Fahrt bringen soll. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog