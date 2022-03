Mehr als 700 Ukraine-Flüchtlinge sind bereits in Erfurt angekommen

Erfurt. 704 ukrainische Flüchtlinge sind bereits in Erfurt registriert worden. 279 von ihnen sind unter 18 Jahre alt. Offiziell werden 12.000 Flüchtlinge in Thüringen erwartet.

In den Thüringer Kommunen sind bislang Hunderte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Allein die Landeshauptstadt Erfurt meldete bis zum Freitagnachmittag 704 registrierte Flüchtlinge, 279 davon unter 18 Jahren. In Jena kamen bis zum Freitagmorgen nach Stadtangaben etwa 500 Menschen an. Der Großteil davon sei privat untergebracht worden. Etwa 80 seien in Gemeinschaftsunterkünfte gekommen. Da dort mittlerweile alle Plätze belegt seien, werden weitere Gebäude vorbereitet.

Nach Angaben der Erfurter Stadtverwaltung werden in Thüringen 12.000 Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet. Eine klare Zahl, wie viele letztlich in Erfurt ankommen werden, sei schwer absehbar. "Anders als 2015 sind die Wege, auf denen die Geflüchteten kommen, durch die geografische Nähe und familiäre Verbindungen diffus", hieß es in einer Mitteilung. Zudem stehe Erfurt als zentrale und große Stadt im Fokus für viele Ankommende.

Die Stadt wolle möglichst große Kapazitäten schaffen. So seien alle verfügbaren Plätze in den vorhandenen Gemeinschaftsunterkünften vorbereitet worden. Auch eine Schulturnhalle sei umfunktioniert worden. "Kein Mensch aus der Ukraine soll in die Situation kommen, nach dem Erlebten und der Flucht aus dem Heimatland kein sicheres Dach über dem Kopf zu haben", sagte Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke) laut Mitteilung.

