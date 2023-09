Mehr als doppelt so schnell auf der B176 bei Erfurt unterwegs: Raser bei Polizeikontrolle erwischt

Andisleben. Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B176 bei Erfurt sind der Polizei zahlreiche Raser ins Netz gegangen. Ein Fahrer toppte das erlaubte Tempo um mehr als das Doppelte. Was ihn nun erwartet:

Am Donnerstag führte die Polizei bei Andisleben auf der Bundesstraße 176 eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Den Angaben zufolge überschritten dabei Innerhalb von fünf Stunden insgesamt 64 Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h an der Messstelle.

Ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Bereich Gotha hatte es mit seinem Audi besonders eilig. Er durchfuhr die Kontrollstelle mit rasanten 146 km/h. Damit war er mehr als doppelt so schnell unterwegs, wie erlaubt. Ihm drohen nun zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.

