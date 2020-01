Mehr Anstrengungen beim Baumschutz und Baumerhalt gefordert

Dem Grünen-Stadtrat David Maicher gehen die Anstrengungen der Stadt zum Erhalt von Bestandsbäumen und zu Neupflanzungen nicht weit genug. Er erkenne zwar Bemühungen etwa für mehr Bewässerung oder für die Schaffung neuer Baumstandorte an, sagt er. Doch müsse finanziell und personell noch mehr in den Baumschutz investiert werden.

„Es fehlt die Vision“, sagt Maicher. Dabei bezieht sich der Stadtrat auf eine Anfrage, die seiner Meinung nach von der Verwaltung nicht überzeugend beantwortet worden ist.

So kritisiert er, dass Ersatzpflanzungen für Bäume, die aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden mussten, nicht zeitnah und umfangreich genug erfolgen würden. Die Stadt hatte mitgeteilt, dass solche Ersatzpflanzungen teils mit einer Standortverschiebung verbunden seien oder ganz abgelehnt würden, da die Standort-Bedingungen für Neupflanzungen oft schwierig seien. Das gelte besonders für Bäume am Straßenrand.

Stadt: Nachpflanzungen richten sich nach dem Budget

„Notwendige Nachpflanzungen für Baumfällungen werden aus wirtschaftlichen Gründen räumlich gebündelt und können im gesamten Stadtgebiet erfolgen und werden entsprechend den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln umgesetzt“, heißt es in der Antwort aus dem Rathaus. Konkrete Aussagen zu Nachpflanzungen könnten nicht getroffen werden – dazu fehle das Personal. Erst nach einer neuen Stellenbesetzung in diesem Jahr könne das Thema intensiv betreut werden.

„Den Hinweis auf das Personal lese ich bei jeder Anfrage“, meint Maicher. „Ich erwarte von der Stadt, dass in diesem Bereich mehr eingestellt wird.“ Dass dazu das Geld fehle, akzeptiert er nicht. Aus Sicht der Grünen seien Ausgaben etwa für die Ausrichtung des Deutschen Städtetages, den Bastionskronenpfad am Petersberg oder für die Parkpalette an der Nordhäuser Straße im Vergleich zum Baumschutz eher verzichtbar.

„Beim nächsten Haushalt werden wir sehen, ob es die Stadt mit dem Baumschutz ernst meint“, sagt Maicher. Die Grünen wollten ihrerseits im Stadtrat nach Mehrheiten suchen, um das Budget für Erhalt und Neupflanzungen zu erhöhen.

„Fällen geht schnell, mit Nachpflanzungen lässt man sich Zeit“

„Das Fällen geht immer ganz schnell, aber mit Nachpflanzungen lässt man sich Zeit“, sagt Maicher. Da darüber hinaus die Infos zu den Nachpflanzungen fehlten, entstehe in der Stadt die Wahrnehmung, dass immer nur Bäume gefällt würden.

Dass nicht immer Neupflanzungen am Standort eines gefällten Baumes erfolgen können, versteht der Grünen-Stadtrat. Umso wichtiger sei es daher, die bestehenden Bäume zu schützen. „Wenn wir ehrlich sind, werden neu gepflanzte Bäume nie die Größe und das Alter der bestehenden Bäume erreichen“, meint Maicher.

In seiner Anfrage hatte sich Maicher deshalb auch danach erkundigt, welche Maßnahmen ergriffen würden, um Fällungen zu vermeiden. Die Aufzählung der Verwaltung – etwa die ökologische Bauüberwachung bei städtischen Bauvorhaben, Bewässerung von Bäumen bei Baustellen, die verstärkte Bewässerung allgemein oder die Entsiegelung zu enger Baumstandorte – reicht ihm nicht aus. Zudem ärgert er sich, dass die Stadt offenbar vor allem die Bürger in der Pflicht sieht.

Tragen Anwohner, Autofahrer und Baufirmen eine Mitschuld?

Die Stadtverwaltung weist nämlich zuerst darauf hin, dass Anwohner, Autofahrer, Baufirmen oder Lieferfirmen oft eine Mitschuld am schlechten Zustand vieler Bäume tragen würden. Sie würden Fahrräder achtlos an Bäume lehnen, Mülltonnen auf der Baumscheibe abstellen oder auf der Baumscheibe parken, Hunde an Bäume urinieren lassen oder bei Bauarbeiten Wurzeln verletzen und Kronen abreißen. All diese „Situationen, die täglich zu erleben sind“, schaden nach Darstellung der Stadt den Bäumen am Straßenrand.

David Maicher will die Antworten jetzt in der Fraktion auswerten. „Wir werden diskutieren, welche weiteren Schritte wir unternehmen“, sagt er. Beim Thema Baumschutz würden die Grünen nicht locker lassen.