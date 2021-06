Mehr Dauergäste locken: Buga in Erfurt startet Kartenumtausch-Aktion

Erfurt. Die Bundesgartenschau startet eine Besucheraktion, um mehr Dauergäste auf die Ausstellungsflächen zu locken.

Mit einer Kartenumtausch-Aktion will die Buga GmbH all jenen ein Angebot machen, die nach einem Tagesbesuch Lust auf mehr Buga haben.

Tageskarte kann bei Dauerkarte angerechnet werden

Ein Tag sei eigentlich viel zu kurz, um alle Buga-Momente auf beiden Flächen entspannt zu erleben, meint Geschäftsführerin Kathrin Weiß. „Eine Tageskarte ist eine günstige Gelegenheit, um die Begeisterung für die Schau zu wecken. Wer dann noch mehr erleben will, kann seine tagesaktuelle Eintrittskarte am Ende seines Besuchstages an unseren Kassen im Egapark und auf dem Petersberg beim Kauf einer Dauerkarte anrechnen lassen. Dann kostet die Dauerkarte statt 125 Euro nur 100 Euro, da der bereits gezahlte Tageskartenpreis abgezogen wird“, so die Buga-Chefin.

Zeitlich begrenzte Aktion

Noch bis zum 22. Juni soll allen, die erst einmal einen Tag Buga-Luft schnuppern wollen, ein solches Angebot ermöglicht werden. Die begeisterten Tagesbesucher will man so gern als Stammkunden gewinnen. „Die günstigere Dauerkarte für Tagesgäste gibt es nur am jeweiligen Besuchstag, es lohnt sich also, den Buga-Besuch mit dem Dauerkartenkauf zu beenden“, so Kathrin Weiß.